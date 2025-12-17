Newsletter
Unbekannte streichen Regionalzug in Bamberg großflächig weiß an – Sachschaden von 7.500 EUR
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.12./17.12.) einen in Bamberg abgestellten Regionalzug großflächig beschädigt. Der Zug der DB Regio AG wurde auf einer Fläche von 150 Quadratmetern mit weißer Farbe überstrichen.

Vandalismus in Bamberger Abstellanlage

Der Vorfall ereignete sich in der Abstellanlage am Bamberger Bahnhof. Der Triebfahrzeugführer entdeckte die Farbschmiererei am Mittwochmorgen gegen 02:00 Uhr, als er den Zug zur Inbetriebnahme vorbereiten wollte. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7.500 Euro.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/322590 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

