Unbekannte Täter beschädigen acht Wahlplakate in Münchberg – Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend kam es im Stadtgebiet von Münchberg zu Vandalismus, als unbekannte Täter mehrere Wahlplakate beschädigten. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Erste Schäden gegen 23.30 Uhr entdeckt

Gegen 23.30 Uhr wurden die ersten beschädigten Wahlplakate im Bereich der Sparnecker Straße und Kreuzbergstraße entdeckt. Kurz danach fanden die Verantwortlichen weitere beschmierte Plakate in der Schlachthofstraße, am Postberg und in der Kirchenlamitzer Straße.

Acht Wahlplakate betroffen

Insgesamt wurden innerhalb kurzer Zeit acht Wahlplakate mit schwarzer Farbe beschmiert. Einige Plakate wurden sogar noch während der Anbringung beschädigt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Straßen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

