Unbekannte Täter beschädigen Bushaltestelle in Augsburg – 2.500 Euro Sachschaden

In der Nacht von Mittwoch, dem 28. Januar 2026, auf Donnerstag, den 29. Januar 2026, kam es an der Bushaltestelle Rosenaustraße in Augsburg zu einem Vandalismusvorfall. Unbekannte Täter schlugen zwischen 23:00 Uhr und 00:15 Uhr die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens ein.

Erheblicher Sachschaden festgestellt

Ein Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg (SWA) entdeckte die Beschädigung und meldete sie. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Rufnummer 0821 3232010 entgegen.