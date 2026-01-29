type here...
Unbekannte Täter beschädigen Bushaltestelle in Augsburg – 2.500 Euro Sachschaden
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte Täter beschädigen Bushaltestelle in Augsburg – 2.500 Euro Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Mittwoch, dem 28. Januar 2026, auf Donnerstag, den 29. Januar 2026, kam es an der Bushaltestelle Rosenaustraße in Augsburg zu einem Vandalismusvorfall. Unbekannte Täter schlugen zwischen 23:00 Uhr und 00:15 Uhr die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens ein.

Erheblicher Sachschaden festgestellt

Ein Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg (SWA) entdeckte die Beschädigung und meldete sie. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Rufnummer 0821 3232010 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeipräsidium Unterfranken

16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise

0
MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...

Neueste Artikel