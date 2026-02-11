type here...
Unbekannte Täter beschmieren Straßenbahn in Nürnberg mit Graffiti – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Unbekannte Täter haben am Dienstagabend (10. Februar 2026) eine Straßenbahn in Nürnberg mit Graffiti beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei entdeckt Graffiti an Straßenbahn

Gegen 22:30 Uhr bemerkte der Fahrer der Straßenbahn, dass das Fahrzeug in der Abstellanlage in der Tristanstraße großflächig besprüht worden war. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro

Nach ersten Schätzungen des Verkehrsbetriebs beträgt der Sachschaden rund 3.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 94 82 0 zu melden.

