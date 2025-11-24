Unbekannte Täter brechen in Geschäft in Schwabing ein und entwenden Bargeld

Im Zeitraum von Freitag, dem 21. November 2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, dem 22. November 2025, 11:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in Schwabing ein. Die Eindringlinge durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in einem unteren vierstelligen Bereich. Nach dem Vorfall flüchteten die Täter unerkannt.

Polizei ermittelt in Schwabing

Am Samstag, den 22. November 2025, wurde die Polizei durch eine Mitarbeiterin des Geschäfts über den Vorfall informiert. Die Polizei München führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durch. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 fortgesetzt.

Zeugen gesucht

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich Martiusstraße, Kißkaltplatz und Kaulbachstraße (Schwabing) relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, unter der Telefonnummer 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein weiteres Update betrifft ein angebliches Raubdelikt in Bogenhausen. Die Eltern einer 11-jährigen Münchnerin hatten Anzeige erstattet, nachdem ihre Tochter angab, auf dem Schulweg in der Effnerstraße überfallen worden zu sein. Das Mädchen berichtete von Schmerzen im Kopfbereich und dem Verlust von Bargeld und ihrer Fahrkarte.

Vorgetäuschtes Verbrechen in Bogenhausen

Die Ermittlungen des Kommissariats 21 der Münchner Kriminalpolizei zeigten jedoch, dass der geschilderte Überfall nicht der Wahrheit entsprach. Der Zeugenaufruf zu diesem Fall wurde inzwischen aufgehoben.