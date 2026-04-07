Unbekannte Täter hinterlassen 1.000 Euro Graffiti-Schaden am Willy-Brandt-Platz in Augsburg

Augsburg – In der Zeit von Sonntag, dem 5. April 2026, 13 Uhr, bis Montag, dem 6. April 2026, 9:15 Uhr, wurde die Fassade eines Gebäudes am Willy-Brandt-Platz in Augsburg mit Graffiti besprüht. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro

Der durch die illegale Handlung entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.