Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomat in Neu-Ulm

In der Nacht zum Donnerstag, 08.02.2024, wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm mitgeteilt, dass im Gewerbegebiet des Neu-Ulmer Stadtteils Schweighofen in der Dornierstraße ein Zigarettenautomat auf der Fahrbahn liegt.

Die Einsatzkräfte der Polizei Neu-Ulm stellten vor Ort fest, dass der Automat, der an einem Pfosten hing, offensichtlich von einem bislang unbekannten Täter gesprengt worden war. Neben Bargeld in noch unbekannter Menge wurden auch Zigaretten entwendet. Am Automaten entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Es liegen keine Informationen über verletzte Personen vor.

Die Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Zeugen, die sich am 08.02.2024 gegen Mitternacht an der genannten Örtlichkeit aufgehalten haben, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm (Tel.: 0731/8013-0) in Verbindung zu setzen.