Unbekannte Täter stecken in Schwabmünchen Container in Brand

Am Freitag, 17.11.23, wurden gegen 22:45 Uhr durch zwei unbekannte Täter ein Glascontainer in der Siemenstraße/Ecke Kipfbühlstraße in Brand

gesteckt.

Die unbekannten Täter zündeten Zeitungspapier und Pappe an um sie in den

Glascontainer zu werfen. Dadurch entstand im Innenraum des Containers ein Brand

und starke Rauchentwicklung. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die unbekannten Täter flüchten anschließend über die Kipfbühlstraße in Richtung

Stadtmitte.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-

0