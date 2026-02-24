Unbekannte Täter stehlen Pedelecs in Lechhausen und Oberhausen – hoher Sachschaden

Augsburg – In einem Zeitraum von Freitagabend (20.02.2026) bis Montagmorgen (23.02.2026) wurden in Lechhausen zwei Pedelecs von einem Fahrradabstellplatz in der Leipziger Straße gestohlen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten die abgesperrten Fahrräder von einem frei zugänglichen Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus. Der entstandene Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen gesucht in Lechhausen

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden, um Hinweise zu dem Diebstahl zu geben.

Zweiter Diebstahl in Oberhausen

Von Sonntagabend (22.02.2026) bis Montagnachmittag (23.02.2026) ereignete sich ein weiterer Diebstahl in der Oettinger Straße in Oberhausen. Auch hier wurden zwei Pedelecs aus einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus entwendet. Der Beuteschaden entspricht ebenfalls einem mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen in diesem Fall können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 melden.