Montag, November 17, 2025
Unbekannte Täter überfallen Jugendliche in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend, dem 15. November 2025, wurden in Nürnberg zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren Opfer eines Überfalls. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Laufender Treffpunkt endet in Überfall

Der Vorfall ereignete sich, als der 19-Jährige sich um 18:20 Uhr mit seinem 18-jährigen Freund in der Walter-Meckauer-Straße verabredete. Dort trafen sie auf zwei unbekannte Täter. Während einer der Angreifer den 19-Jährigen mit einem Messer bedrohte, wurde der 18-Jährige vom zweiten Täter zu Boden gedrückt und geschlagen. Die Täter raubten den Opfern ihre Handys und flohen vom Tatort.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gefasst werden. Die Polizei hat folgende Personenbeschreibungen veröffentlicht:

  • Täter 1: männlich, etwa 17 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit dunkler Jeans und schwarzer Maske.
  • Täter 2: männlich, etwa 17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild. Trug dunkle Jeans, weiße Maske und weiße Sneakers.

Fahndung läuft auf Hochtouren

Die beiden jungen Männer erlitten leichte Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war vor Ort für die Spurensicherung verantwortlich. Das zuständige Fachkommissariat in Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

