Unbekannte Täter versuchen Geldautomat in Vöhringen aufzubrechen

In der Nacht auf Mittwoch zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr versuchte eine unbekannte Täterschaft einen Geldautomaten in der Industriestraße in Vöhringen aufzubrechen.

Hierbei schlugen der oder die unbekannten Täter die Glasscheibe im Eingangsbereich eines Verbrauchermarktes ein und verschafften sich dadurch Zugang zum Vorraum, in welchem der Geldautomat aufgestellt war. Danach wurde versucht, den Geldautomaten mit mechanischer Gewalt zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die Aufnahme vor Ort erfolgte durch die Polizeiinspektion Illertissen sowie den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden zwischenzeitlich vom Fachkommissariat der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder anderweitig Hinweise auf die unbekannte Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neu-Ulm unter 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen.

