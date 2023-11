Unbekannte Täter verüben ausländerfeindlichen Angriff auf Gemeinschaftsunterkunft in Mindelheim

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Matratze vor dem Eingang einer Gemeinschaftsunterkunft in der Brennerstraße in Mindelheim platziert. Auf dem Überzug wurden ausländerfeindliche Parolen, Beleidigungen, eine Hitlerkarikatur und ein Hakenkreuz handschriftlich angebracht.

Die Polizeiinspektion Mindelheim hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung eingeleitet.

Personen, die Informationen über die unbekannten Täter oder die Herkunft der Matratze haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden.