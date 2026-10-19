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Unbekannte verletzen 39-Jährigen am Augsburger Moritzplatz

Unbekannte verletzen 39-Jährigen am Augsburger Moritzplatz
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Zwei bislang unbekannte Männer haben am Augsburger Moritzplatz einen 39-Jährigen angegriffen und am Kopf verletzt.

Der Angriff ereignete sich am Sonntag, 18. Oktober 2026, gegen 5 Uhr. Die beiden Männer traten auf den 39-Jährigen ein und trafen ihn dabei auch am Kopf. Er erlitt eine Platzwunde und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend flüchteten die Täter. Sie waren etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer trug eine weiße Jacke, der andere eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Männer. Der 39-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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