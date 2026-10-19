Unbekannte verletzen 39-Jährigen am Augsburger Moritzplatz

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Augsburger Moritzplatz einen 39-Jährigen angegriffen und am Kopf verletzt.

Der Angriff ereignete sich am Sonntag, 18. Oktober 2026, gegen 5 Uhr. Die beiden Männer traten auf den 39-Jährigen ein und trafen ihn dabei auch am Kopf. Er erlitt eine Platzwunde und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend flüchteten die Täter. Sie waren etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer trug eine weiße Jacke, der andere eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Männer. Der 39-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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