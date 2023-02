Unbekannte werfen in Aichach Wurststücke mit Rasierklingen in Garten

In der Nacht von Freitag, den 17.02.2023 auf Samstag, den 18.02.2023 etwa in dem Zeitraum von 21:30 Uhr bis 10:00 Uhr wurde im Garten, bzw. auf der Terrasse bei einem Anwesen in der Nähe der alten Feuerwehr in Aichach mehrere Wurststücke, gespickt mit Rasierklingen durch die 51jährige Anzeigeerstatterin aufgefunden.

Anscheinend richtete sich der „Angriff“ mit den präparierten Wurststücken gegen den Hund (Labrador) der Anzeigeerstatterin. Dieser blieb aber glücklicher Weise unverletzt, da die präparierten Wurststücke zuvor aufgefunden werden konnten.

Die Hundehalterin vermutet Jugendliche, welche die mit Rasierklingen vorbereiteten Wurststücke über den Zaun geschmissen haben. Konkret konnte die Anzeigeerstatterin jedoch keine Vorfälle aus der näheren Vergangenheit benennen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08251/8989-0 bei der Polizei Aichach erbeten.

