Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
15.7 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Unbekannte werfen Steine auf Frankenschnellweg: Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes und sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (1024) Am heutigen Freitagnachmittag (31.10.2025) ereignete sich ein gefährlicher Vorfall auf dem Frankenschnellweg. Unbekannte Personen warfen große Steine und Platten von einer Eisenbahnbrücke, wodurch mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Mordes und sucht nach Zeugen.

Angriff auf der Autobahn

Gegen 12:35 Uhr warfen die Täter diverse, teils faustgroße, Steine und Platten von einer Eisenbahnbrücke auf die Fahrbahn des Frankenschnellwegs. Zwischen der Anschlussstelle Südring und dem Kreuz Hafen in Fahrtrichtung Hafen, etwa auf Höhe Werderau bzw. der Dianastraße, wurde ein vorbeifahrender Mercedes mittig in der Frontscheibe getroffen, ohne diese zu durchschlagen. Dem 46-jährigen deutschen Fahrer gelang es, das Fahrzeug kontrolliert auf dem Standstreifen anzuhalten.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

An einem weiteren Fahrzeug entstand durch auf der Fahrbahn liegende Steine ein Schaden im Bereich der Beifahrertür. Zeugen hatten zwei bis drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die die gefährlichen Gegenstände von der Brücke warfen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, blieb bislang erfolglos. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, während die Staatsanwaltschaft die Tat als versuchten Mord einstuft. Die Behörden suchen dringend nach Zeugen des Vorfalls.

Aufruf an die Bevölkerung

Personen, die gesehen haben, dass Gegenstände von der Brücke geworfen wurden, oder die vor oder nach der Tat Personen auf der Eisenbahnbrücke oder im Umfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich dringend unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...

Neueste Artikel