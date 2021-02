Unbekannter attackiert 23-Jährige in der Augsburger Innenstadt

Am gestrigen Mittwoch gegen 18.00 Uhr, folgte ein unbekannter Mann einer 23-Jährigen in einen Hauseingang in der Philippine-Welser- Straße. Der Unbekannte ging die Frau unvermittelt an und drückte sie gegen die dortigen Briefkästen.

Es kam zum Gerangel, wodurch die Frau leichte Verletzungen im Gesicht erlitt. Die 23-Jährige konnte sich vom Angreifer befreien und durch Schreien auf sich aufmerksam machen. Der Täter ging im Anschluss langsam in Richtung Mettlochgäßchen weg. Ob es sich um einen sexuell motivierten Übergriff handelte oder ein anderes Tatmotiv vorlag ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 40 Jahre alt, circa 180cm groß, osteuropäisches Aussehen, dunkler Oberlippenbart, keine Maske

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden mehrere Passanten auf den Vorfall aufmerksam. Wer Angaben zur Tat und/oder Täter machen kann wird gebeten sich unter 0821/323-3810 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

