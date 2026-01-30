Unbekannter Autofahrer beschädigt Zaun in Dillingen und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In Dillingen an der Donau hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag, den 29. Januar 2026, ein Zaunelement in der Straße “Am Südend” beschädigt.

Vorfall zwischen 6 und 8:30 Uhr

Zwischen 06:00 Uhr und 08:30 Uhr kollidierte vermutlich ein Autofahrer mit dem Zaun, wodurch dieser nicht mehr geschlossen werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen an der Donau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/57-0.

