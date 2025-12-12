Unbekannter bedroht 10-Jährigen in Schwandorf mit Messer – Zeugenaufruf der Polizei

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Schwandorf ein beunruhigender Vorfall: Ein 10-jähriger Junge wurde von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht. Der Junge konnte glücklicherweise flüchten, während die Kriminalpolizei Amberg nun Zeugen sucht, um den Vorfall aufzuklären.

Angriff auf offener Straße

Der Junge war am 11. Dezember gegen 16:20 Uhr auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt in Richtung Bahnhof. In der Augustinstraße, auf Höhe der Hausnummer 23, wurde er plötzlich von einem Unbekannten von hinten überholt. Der Mann zog ein Messer aus seiner Jackentasche, zwang den Jungen in eine Hofeinfahrt und forderte Geld von ihm. Geistesgegenwärtig duckte sich der Junge weg und rannte in Panik in Richtung Bahnhof, wo er in einen Bus stieg und seinen Vater kontaktierte.

Polizei sucht dringend Zeugen

Der Junge blieb bei dem Vorfall unverletzt, konnte jedoch vier Personen im Bereich der Feuerwehr Schwandorf sehen. Diese werden nun gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Amberg zu melden, um möglicherweise entscheidende Hinweise zu geben.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, etwa 1,73 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat ein südländisches Aussehen. Auffällig ist sein Sprachfehler, bei dem er „d“ als „g“ ausspricht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits eine Anwohnerbefragung durchgeführt. Bislang gibt es jedoch keine neuen Erkenntnisse. Falls Sie am 11. Dezember gegen 16:20 Uhr im Bereich der Augustinstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die beschriebene Person kennen, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.