Unbekannter bedroht älteres Ehepaar in Straubing mit Messer – Täter entkommt dank Nachbarhilfe ohne Beute

Am Dienstagnachmittag, dem 27. Januar 2026, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Sudetendeutsche Straße in Straubing. Gegen 15.00 Uhr forderte er dort mit einem Messer Geld von einem älteren Ehepaar. Der Täter, der als südländisch beschrieben wird, drohte den 81- und 88-jährigen Bewohnern und durchsuchte die Wohnung vergeblich nach Wertgegenständen.

Nachbar verhindert Raubüberfall

Dank des beherzten Eingreifens eines 75-jährigen Nachbarn, der die Hilfeschreie der Senioren hörte, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute vom Tatort. Die unmittelbare Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos.

Leichte Verletzungen und Polizei bittet um Hinweise

Der Angriff endete mit leichten Verletzungen für die Wohnungsinhaber, den hilfsbereiten Nachbarn sowie eine anwesende Pflegefachkraft, die alle vor Ort medizinisch versorgt wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing ermittelt und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 09421/868-0.

Beschreibung des flüchtigen Täters

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 170 bis 175 cm groß, im Alter von 25 bis 30 Jahren, schlank und hat schulterlange, schwarze gelockte Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden sind. Er trug einen 3-Tagebart und war dunkel gekleidet in schwarze halbhohe Schuhe, schwarze Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jacke mit Kordelschnur in Bauchhöhe.