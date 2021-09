Unbekannter begrabscht 15-Jährige in Kriegshaber

Am Donnerstagmorgen (16.09.2021), ca. 07.45 Uhr, wurde ein 15- jähriges Mädchen in Columbusstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und ihren Angaben zufolge am Gesäß berührt.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Hooverstraße.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt und ca. 175cm groß. Er trug eine blaue Camouflage-Hose, einen Mundschutz sowie eine Schildmütze.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.