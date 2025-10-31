Newsletter
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Unbekannter belästigt 9-Jährige in Bamberg: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein besorgniserregender Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen im Theresienhain in Bamberg, als eine 9-jährige Schülerin auf dem Weg zur Schule von einem Unbekannten belästigt wurde. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht deshalb dringend nach Zeugen.

Polizei sucht nach unbekanntem Tatverdächtigen

Gegen 7.40 Uhr wurde das Mädchen im Bereich des Theresienhain von einem Mann angesprochen, der sich dabei belästigend verhielt und sein Geschlechtsteil entblößte. Danach verließ der Mann den Tatort mit einem schwarzen Fahrrad und flüchtete über die Hainstraße in Richtung Münchner Ring.

Kinder sofort ansprechbar – Polizei schnell informiert

Die erschütterte Schülerin informierte umgehend einen Ansprechpartner ihrer Schule, der die Polizei alarmierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, blieb die Suche nach dem Tatverdächtigen bislang erfolglos.

Täterbeschreibung gibt Hoffnung auf Hinweise

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 45 Jahre alt, 175 cm groß und hat ein west-/norddeutsches Erscheinungsbild. Zudem trägt er einen kurzen Vollbart und kurze braune Haare. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Die Kriminalpolizei Bamberg ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

