Unbekannter beschädigt Auto in Augsburger Parkhaus

In einem Parkhaus am Ernst-Reuter-Platz in Augsburg hat ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Beschädigung ereignete sich am Donnerstag, 15. Oktober 2026, zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr. Eine 38-Jährige hatte ihr Fahrzeug in der Augsburger Innenstadt abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest.

Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben im mittleren vierstelligen Bereich. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich nach dem Vorfall.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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