Unbekannter beschädigt Zugfenster am Bahnhof Schliersee – Bundespolizei sucht Zeugen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28. Januar) kam es am Bahnhof Schliersee zu einem Vandalismusakt, bei dem ein Unbekannter mutmaßlich mit Steinen auf Fensterscheiben eines abgestellten Zuges der Bayerischen Oberlandbahn warf.

Vandalismus am Bahnhof Schliersee

Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr meldeten Mitarbeitende der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) den Schaden. Zwei Scheiben an einem Zug waren beschädigt worden: eine Türscheibe und ein Fenster. Der Schaden erstreckt sich über Flächen von etwa 0,5 bzw. 1 Quadratmeter und deutet auf Steinwürfe hin. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Ermittlungen der Bundespolizei

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und fokussiert sich dabei auf einen Mann, der am Mittwoch an derselben Stelle auffällig geworden war. Er hatte zuvor per E-Mail der BOB angekündigt, Scheiben eines Zuges zu beschädigen.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zur Tat geben kann oder zwischen dem 27.01., 17:30 Uhr, und dem 28.01., 05:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen am Bahnhof Schliersee gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Telefonnummer 089/5155500 zu melden.

Die angehängten Bilder der beschädigten Scheiben sowie das Symbolbild können zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz “Bundespolizei” im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

