Unbekannter beschädigt zwei Autos in Höchstädt a.d. Donau – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Unbekannter beschädigt zwei Autos in Höchstädt a.d. Donau – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, den 29. Januar 2026, kam es in Höchstädt an der Donau zu einem Fall von Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschädigte gegen 22.30 Uhr am Josef-Weiß-Ring zwei geparkte Autos.

Vandalismus am Josef-Weiß-Ring

Der männliche Randalierer machte sich an den Fahrzeugen zu schaffen und zerstörte dabei unter anderem eine Autoscheibe. Der genaue Schaden wird derzeit noch von den zuständigen Behörden ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und verfolgt den Vorwurf der Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen an der Donau unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

