Unbekannter entblößt sich im S-Bahnbereich des Münchner Hauptbahnhofs – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Unbekannter entblößt sich im S-Bahnbereich des Münchner Hauptbahnhofs – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, den 12. Januar, kam es im Hauptbahnhof München zu einem Vorfall, bei dem sich ein unbekannter Mann vor Reisenden entblößte. Der Mann soll gegen 22:30 Uhr im S-Bahnbereich des Bahnhofs aufgetreten sein, wo er unvermittelt seine Hose öffnete und sein Glied entblößte. Mehrere Reisende wurden Zeugen des Vorfalls, der bei der Bundespolizei gemeldet wurde.

Vorfall im Münchner Hauptbahnhof

Laut Zeugenaussagen zeigte der Tatverdächtige wiederholt sein entblößtes Glied den umstehenden Reisenden. Obwohl ein Zeuge die Polizei informierte, war der Mann vor Eintreffen der Beamten bereits verschwunden. Die Bundespolizei München sucht nun nach weiteren Geschädigten und Zeugen des Vorfalls.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der Gesuchte wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben, mit einer Größe von 170 bis 180 cm und einer schlanken Statur. Er hat schwarzes Haar und einen schwarzen Oberlippen- und Kinnbart. Der Tatverdächtige trägt eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke mit weißem Logo sowie eine schwarze Hose mit weißer Aufschrift. Weiterhin wurde er in schwarzen Schuhen und einem grauen Pullover gesehen und soll einen grauen Rucksack bei sich gehabt haben.

Zeugenaufruf der Bundespolizei

Die Bundespolizei bittet Geschädigte und Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 089/515550-0 zu melden. Ihre Mithilfe ist entscheidend, um den Fall aufzuklären.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

