Unbekannter entblößt sich in Murnauer Park: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Unbekannter entblößt sich in Murnauer Park: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Dienstagabend, den 5. Mai 2026, ereignete sich ein schwerwiegender Vorfall in einem Murnauer Park. Ein Unbekannter entblößte sich vor mehreren Minderjährigen und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Inhalte im Überblick

Übergriff im Park vor Kultur- und Tagungszentrum Murnau

Zwischen 18:00 und 18:30 Uhr entblößte sich ein unbekannter Mann im Park vor dem Kultur- und Tagungszentrum Murnau (KTM) und begann mit sexuellen Handlungen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei 13-jährige Kinder in unmittelbarer Nähe, die den Vorfall beobachteten und gemeinsam mit ihren Eltern die Polizeiinspektion Murnau informierten.

Fahndung läuft auf Hochtouren

Unmittelbar nach Bekanntwerden wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bisher jedoch noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt haben. Die Ermittlungen werden unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen weitergeführt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die am Dienstag, den 5. Mai 2026, zwischen 17:45 und 18:45 Uhr im Bereich des Parks beobachtet wurden.

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Beschreibung des Gesuchten: männlich, etwa 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, mitteleuropäisches Aussehen, Halbglatze mit grau-schwarzem Resthaar, blaue Jacke, blaue Jeans, kein Bart, kein Brille, Raucher.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821 / 9170 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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