Unbekannter entwendet Zigaretten aus Kiosk im Nürnberger Einkaufszentrum – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Samstagvormittag (10. Januar 2026) hat ein noch unbekannter Täter Zigaretten aus einem Kiosk in Nürnberg-Neuröthenbach gestohlen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die Tat im Detail

Gegen 08:00 Uhr betrat der Täter einen Kiosk im Röthenbacher Einkaufszentrum in der Dombühler Straße. Er ließ sich Zigaretten von dem 47-jährigen Verkäufer aushändigen und floh daraufhin, ohne zu bezahlen.

Verfolgungsjagd im U-Bahnverteiler

Der Angestellte verfolgte den Dieb bis zum U-Bahnverteiler der Haltestelle Röthenbach und konnte ihn dort kurzzeitig festhalten. Dennoch gelang es dem Täter, zu entkommen.

Personenbeschreibung des Täters

Die Polizei beschreibt den Täter als männlich, etwa 30 Jahre alt, mit einer Körpergröße von ungefähr 180 bis 190 cm, kräftiger Statur und kurzen dunklen Haaren. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke, helle Oberbekleidung und helle Schuhe.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die relevante Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.