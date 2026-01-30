type here...
Unbekannter fährt Garagentor in Lechhausen an: 2.000 Euro Schaden – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Im Zeitraum von Samstag, dem 24. Januar 2026, 14:00 Uhr, bis Sonntag, dem 25. Januar 2026, 20:00 Uhr, hat ein unbekannter Täter in Lechhausen ein Garagentor in der Yorckstraße beschädigt.

Unbekannter Täter beschädigt Garagentor

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Garagentor mutmaßlich durch ein Fahrzeug angefahren und dabei eingedrückt. Aufgrund der Beschädigungen lässt sich das Tor nicht mehr öffnen, und es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, darunter auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

