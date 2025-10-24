Unbekannter Mann spricht Schulkinder in Nürnberger U-Bahn an: Polizei untersucht Vorfall und warnt vor Gerüchten in sozialen Medien

NÜRNBERG. (1011) Am Donnerstagnachmittag (23.10.2025) kam es zu einem Vorfall in der Nürnberger U-Bahn, bei dem ein bislang unbekannter Mann zwei Schulkinder ansprach und sich ihnen gegenüber auffällig verhielt. In den sozialen Medien kursieren derzeit teils verfälschte Darstellungen des Vorfalls, weshalb die Polizei um Aufklärung bemüht ist.

Unbekannter Mann spricht Kinder an

Gegen 13:30 Uhr befanden sich zwei Kinder im Grundschulalter auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn (U2). Ein unbekannter Mann setzte sich neben sie, holte eine Flasche Schnaps aus seiner Tasche heraus und ließ dabei einen Geldschein fallen. Ein Kind hob diesen auf, um ihn zurückzugeben, doch der Mann bestand darauf, dass das Kind das Geld behalten solle und äußerte zudem, die Jungen könnten mit ihm mitkommen.

Eingreifen der erwachsenen Begleitperson

Der Mann versuchte mutmaßlich die Hand eines Kindes zu greifen, woraufhin die erwachsene Begleitung eingriff. Die Kinder verließen daraufhin mit ihrem Begleiter die U-Bahn. Der weitere Weg des Mannes ist bisher unbekannt.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Der Vorfall wurde erst nachträglich der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gemeldet, weshalb eine sofortige Fahndung nicht mehr sinnvoll war. Die Polizei hat jedoch Ermittlungen aufgenommen und wertet Überwachungsaufnahmen aus sowie führt Zeugenbefragungen durch. Hinweise zu dem Mann, der etwa 40-45 Jahre alt, klein, mit heller Haut, weißen kurzen Haaren, einem weißen kurzen Ziegenbart, Jeans, einer blauen Jacke und einer Capy beschrieben wird, werden unter der Rufnummer 0911 9482-0 entgegengenommen.

Die Polizei bittet zudem davon abzusehen, ungeprüfte Informationen in sozialen Medien oder über Whatsapp-Gruppen zu verbreiten. Solche Beiträge können zu Missverständnissen und unnötiger Panik führen. In diesem Fall wird zum Beispiel fälschlicherweise von einem „Entführungsversuch“ gesprochen, was angesichts der Umstände als abwegig angesehen wird.

Es wird empfohlen, Kinder altersgerecht über den Umgang mit Fremden aufzuklären, ohne dabei Ängste zu schüren. Die Polizei arbeitet daran, den Unbekannten zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Erstellt durch: Janine Mendel