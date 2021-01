Unbekannter Reifenstecher in Bobingen unterwegs

Ein 26jähriger Fahrzeughalter parkte zwei Pkws und einen Anhänger am vergangenen Freitag, beginnend um 17.30 Uhr ordnungsgemäß in Bobingen auf Höhe der Albert-Schweitzer-Straße 2. Als der Fahrzeughalter seine Fahrzeuge am darauffolgenden Samstag um 13.00 Uhr wieder aufsuchte, musste er sieben beschädigte Reifen feststellen.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht an einem Pkw drei, am anderen Pkw zwei und am

Anhänger ebenfalls zwei Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1100 Euro. konnte.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Tel. 08234/9606-0.

