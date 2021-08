Unbekannter schießt in Elchingen mit Luftgewehr auf Katze

Am Freitagnachmittag erschien ein besorgter Katzenbesitzer bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm um Anzeige zu erstatten. Dessen Katze muss am 01.08.2021, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich der Stutzelestraße in Thalfingen von einem bislang unbekannten Täter mit einem Luftgewehr angeschossen worden sein.

Dies wurde durch eine Röntgenaufnahme der Katze ersichtlich. Die Behandlungskosten belaufen sich auf 500,- bis 1000,- Euro. Gegen den unbekannten Schützen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet um Hinweise auf den Täter und auf ähnliche Vorfälle unter der Telefonnummer (0731) 80130.

