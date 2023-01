Am Samstag kam es gegen 17:00 Uhr in der Lutzstraße Ecke Gollwitzerstraße zu einer Körperverletzung.

Ein 72-jähriger Mann war alleine an der Wertach spazieren. Eine Gruppe aus drei Personen lief an dem Mann vorbei und eine Person aus dieser Gruppe schlug dem Mann hierbei unvermittelt auf den Kopf. Der 72- Jährige stürzte durch den Schlag zu Boden. Die drei Personen flohen im Anschluss. Genauere Angaben zur Tat oder zu den Tätern konnte der 72-Jährige nicht machen.

Der Mann erlitt durch den Schlag eine Platzwunde am Kopf.

Zeugen, die die Tat oder die drei Personen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.

