Am Mittwoch, 29.06.2022, wurde in Bad Grönenbach in der Ziegelbergerstraße auf einem Gehweg unter einem Lindenbaum eine tote Elster aufgefunden. Bei Begutachtung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten stellte sich heraus, dass sie durch einen Brustdurchschuss getötet wurde.

Der Unbekannte verwendete dabei vermutlich eine Kleinkaliberwaffe oder Luftdruckpistole. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz und dem Bundesnaturschutzgesetz.

In diesem Zusammenhang wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten, insbesondere, wer im Bereich Ziegelbergerstraße Schüsse bzw. Personen mit Waffen wahrgenommen hat. Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0.

