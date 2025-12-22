Unbekannter Täter beschädigt Auto in Augsburg-Oberhausen: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In Oberhausen kam es zwischen Samstag, den 20. Dezember 2025, um 15:00 Uhr und Sonntag, den 21. Dezember 2025, um 12:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto im Meierweg.

Unbekannter Täter beschädigt VW Golf

In dem genannten Zeitraum zertrümmerte ein unbekannter Täter die Frontscheibe eines VW Golf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg West in Verbindung zu setzen. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 0821/323-2510.