Unbekannter Täter stiehlt Pedelec der Marke Haibike in Lechhausen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg – Am Freitagabend, den 23. Januar 2026, stahlen unbekannte Täter ein Pedelec in der Lützowstraße im Stadtteil Lechhausen.

Diebstahl vor Gasthof

In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.45 Uhr wurde das Pedelec der Marke Haibike entwendet. Das Fahrrad war vor einem Gasthof sicher verschlossen abgestellt worden. Der Diebstahl verursachte einen Beuteschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich.

Polizei ermittelt und sucht Hinweise

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

