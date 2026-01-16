Unbekannter Täter überfällt Frau in Bischberg: Polizei bittet um Hinweise

Am Freitagmorgen ereignete sich in Bischberg ein schwerer Überfall: Ein bisher unbekannter Täter überfiel eine Frau in ihrer Wohnung. Die Polizei sucht nun dringend nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Der Tathergang

Der Überfall fand gegen 08.45 Uhr in einem Anwesen in der Nähe des „Unteren Schlosses“ in der Hauptstraße statt. Der Täter klingelte zunächst an der Haustür und gelangte durch den Türöffner ins Haus. Dort bedrohte er die Bewohnerin und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld.

Beschreibung und Fluchtrichtung

Der Täter, der sich in Richtung des ALDI-Marktes entfernte, wird als etwa 30 Jahre alt, groß und mit ausländischem Akzent beschrieben. Er trug eine olivgrüne oder beige Jacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose, Handschuhe und einen Schal.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, während die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz kamen. Die Bevölkerung wird gebeten, jeden Verdacht umgehend über Notruf 110 zu melden, ohne selbst aktiv zu werden.

Zeugen oder Personen mit relevanten Informationen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.