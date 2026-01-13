Newsletter
Unbekannter Täter überfällt Schreibwarenladen in Nürnberg – Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter überfällt Schreibwarenladen in Nürnberg – Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am Montagnachmittag (12. Januar 2026) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Schreibwarenladen in der Nürnberger Gartenstadt. Ein bislang unbekannter Mann bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Waffe und entkam mit Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Überfall um 17:15 Uhr in der Valentin-Dretzel-Straße

Der Überfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr, als der Täter das Geschäft in der Valentin-Dretzel-Straße betrat. Er ging direkt auf die 54-jährige Angestellte zu und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Die Mitarbeiterin übergab das Geld, woraufhin der Täter in Richtung Paumannstraße flüchtete.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei ins Leere gelaufen

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie weiterer Dienststellen blieben bislang ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, kräftige Figur, trug eine schwarze FFP2-Maske, unter der ein Bart sichtbar war. Er trug zudem dunkle Bekleidung, eine Wollmütze und eine schwarze Sonnenbrille.

Aufruf der Kriminalpolizei an die Bevölkerung

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, bevor das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Maßnahmen übernahm. Die Beamten bitten nun um Mithilfe der Bevölkerung:

  • Wer hat den Überfall beobachtet?
  • Wer hat den Täter vor oder nach der Tat gesehen?
  • Wer kann Angaben zum Fluchtweg des Mannes machen?
  • Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 rund um die Uhr entgegen. Achtung: Der Täter könnte bewaffnet sein! Bei Antreffen wird gebeten, sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen!

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

