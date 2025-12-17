Unbekannter Täter überfällt Tankstelle in Maisach mit Messer – Polizei sucht Zeugen für Hinweise

LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. Ein bisher unbekannter Täter hat am Abend des 16. Dezember 2025 eine Tankstelle in der Hauptstraße in Maisach überfallen, wobei er mit einem Messer einen mittleren dreistelligen Eurobetrag erbeutete. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersucht den Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Ablauf des Überfalls

Der Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle um etwa 20:20 Uhr. Er war mit einem Schal und einer Base-Cap maskiert und ging direkt hinter den Tresen zur Kassenkraft. Dort bedrohte er diese mit einem Messer und entnahm währenddessen das Bargeld aus der Kasse. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Kirche.

Polizeiliche Maßnahmen und Flucht des Täters

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der Polizei, bei der auch eine Polizeidrohne und Personensuchhunde zum Einsatz kamen, konnte der Täter entkommen.

Beschreibung des Täters

Der Gesuchte wird als männlich, ca. 170 bis 175 cm groß und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Schal, eine Trainingshose unbekannter Farbe, einen schwarz-grau melierten Kapuzenpulli mit roten Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Base-Cap mit der Aufschrift „Noir“ sowie schwarze Turnschuhe mit weißen Elementen. Der Täter trug weiße Latexhandschuhe und war mit einem Messer (Klingenlänge ca. 10 bis 15 cm) bewaffnet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Überfalls oder zur Identifizierung des Täters führen können, unter der Telefonnummer 08141-612-0.