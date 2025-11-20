Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
Unbekannter Täter versucht Raub mit Messer in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter versucht Raub mit Messer in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein bislang unbekannter Täter in Nürnberg, einen 55-Jährigen zu berauben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Angriff in Seitenstraße nahe dem Opernhaus

Der Geschädigte, ein 55-jähriger Deutscher, berichtete, dass er gegen 02:50 Uhr in einer kleineren Seitenstraße nahe des Opernhauses unterwegs war. Ein unbekannter Mann habe ihn angesprochen und Bargeld gefordert. Als der Geschädigte dies ablehnte, habe der Täter ihm ein Messer gezeigt, um seine Forderung zu untermauern.

Flucht in Richtung Plärrer

Der 55-Jährige konnte flüchten und rannte in Richtung Plärrer, während er die Polizei verständigte. Aufgrund seines hohen Alkoholpegels konnte er jedoch keine konkreten Informationen zur Tat oder zum Täter geben. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

Weitere Verdächtige und Zeugensuche

Ermittlungen zufolge war der Täter in Begleitung von zwei weiteren Personen, deren Rolle noch unklar ist. Auf seinem Fluchtweg habe der Geschädigte unbeteiligte Passanten gewarnt, dass jemand ein Messer habe. Diese Warnung soll er auch auf Englisch gerufen haben.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel