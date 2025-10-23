Unbekannter Täter verübt gefährliche Körperverletzung am Mühldorfer Bahnhof: Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 21. Oktober, kam es am Bahnhof Mühldorf gegen 13:15 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche saß auf einer Sitzbank an Bahnsteig 4/5, als ein unbekannter Täter ihn ansprach und aufforderte, ihm zu folgen. Nach der Ablehnung des 17-Jährigen wurde er vom Täter unvermittelt mit mehreren Schlägen ins Gesicht und auf den Hinterkopf attackiert.

Opfer erleidet schwere Verletzungen

Der Geschädigte erlitt erhebliche Kopfverletzungen und musste stationär behandelt werden. Die Bundespolizei ermittelt derzeit und geht davon aus, dass der Täter mit einer weiteren unbekannten Person zusammengearbeitet hat. Es gibt Anhaltspunkte, dass der Haupttäter vor der Tat mit einer größeren Gruppe zusammen war, die möglicherweise länger im Bereich des Bahnhofs aufhielt.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern und deren Abläufen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zeugen können per E-Mail an bpoli.freilassing@polizei.bund.de oder telefonisch unter der Nummer 08654-7706-0 Kontakt aufnehmen.

