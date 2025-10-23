Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
12.1 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannter Täter verübt gefährliche Körperverletzung am Mühldorfer Bahnhof: Zeugen gesucht
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter verübt gefährliche Körperverletzung am Mühldorfer Bahnhof: Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 21. Oktober, kam es am Bahnhof Mühldorf gegen 13:15 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche saß auf einer Sitzbank an Bahnsteig 4/5, als ein unbekannter Täter ihn ansprach und aufforderte, ihm zu folgen. Nach der Ablehnung des 17-Jährigen wurde er vom Täter unvermittelt mit mehreren Schlägen ins Gesicht und auf den Hinterkopf attackiert.

Opfer erleidet schwere Verletzungen

Der Geschädigte erlitt erhebliche Kopfverletzungen und musste stationär behandelt werden. Die Bundespolizei ermittelt derzeit und geht davon aus, dass der Täter mit einer weiteren unbekannten Person zusammengearbeitet hat. Es gibt Anhaltspunkte, dass der Haupttäter vor der Tat mit einer größeren Gruppe zusammen war, die möglicherweise länger im Bereich des Bahnhofs aufhielt.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern und deren Abläufen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zeugen können per E-Mail an bpoli.freilassing@polizei.bund.de oder telefonisch unter der Nummer 08654-7706-0 Kontakt aufnehmen.

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing sorgt für Sicherheit in verschiedenen Landkreisen und ist für zahlreiche Bahnhöfe und Grenzübergänge zuständig.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schreckschuss-Angriff in Erlangen: 60-Jähriger nach Vorfall am Europakanal festgenommen

0
ERLANGEN. Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel