Unbekannter Überfällt 71-Jährige in Breitenbrunn mit Reizstoff und stiehlt Bargeld sowie Schmuck

Am Donnerstag, dem 11. Dezember, ereignete sich im nördlichen Bereich von Breitenbrunn ein Überfall auf eine 71-jährige Dame. Eine bislang unbekannte Person attackierte die Bewohnerin an ihrer Wohnanschrift mit Reizstoff und entwendete anschließend Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei in Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannter Täter nähert sich gezielt

Nach aktuellem Ermittlungsstand klingelte der Täter gegen 19 Uhr an der Haustür der 71-jährigen Frau. Nachdem sie geöffnet hatte, wurde sie sofort mit Reizstoff angegriffen. Der unbekannte Mann verlangte unmittelbar nach Wertgegenständen und drang dann in die Wohnung ein. Dabei entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von ebenfalls mehreren hundert Euro. Er flüchtete anschließend zu Fuß über den Garten des Grundstücks.

Weiterführende Ermittlungen laufen

Die Bewohnerin erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Im Zuge der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der umliegende Bereich mit einem Personensuchhund abgesucht. Die Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungen durch und setzt die Ermittlungen fort.

Fahndung nach dem Täter

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und hat eine athletische Statur. Er trug vollständig schwarze Kleidung inklusive eines Hoodies, sein Gesicht war durch ein Tuch verdeckt. Zudem trug er Arbeitsschuhe mit Stahlkappen. Der Mann hat ein südländisches Aussehen und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Identität des Täters oder zu verdächtigen Vorkommnissen am 11. Dezember gegen 19 Uhr im nördlichen Breitenbrunn. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.