Unbekannter überfällt Tankstelle in Fürth: Polizei sucht Zeugen für Fahndung nach flüchtigem Täter in weißem SUV

FÜRTH – Am Samstagmittag, den 03. Januar 2026, ereignete sich in Ronhof ein Überfall auf eine Tankstelle. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte das Personal und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Täter flieht mit Pkw

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr in der Erlanger Straße, in der Nähe des Friedhofs Fürth. Nach dem Überfall verließ der Täter mit seiner Beute das Gebäude und floh in einem weißen Kompakt-SUV, möglicherweise einem Opel Crossland, in Richtung Stadtmitte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizeiinspektion Fürth und Unterstützung umliegender Dienststellen entkam der Täter.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Täter wird als männlich, etwa 30–40 Jahre alt und circa 1,65 m groß mit normaler Figur beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke sowie einem grünen Sweatshirt mit Kapuze und weißer Aufschrift. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Überfall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder denen vor oder nach der Tat eine entsprechende Person oder der beschriebene Pkw aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl