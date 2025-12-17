Newsletter
Unbekannter wirft Stein auf Auto auf Frankenschnellweg: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken


Unbekannter wirft Stein auf Auto auf Frankenschnellweg: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG – Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, den 16. Dezember 2025, auf dem Frankenschnellweg. Eine bislang unbekannte Person warf einen Stein auf ein fahrendes Auto. Glücklicherweise blieben die Insassen unverletzt.

Unbekannter Täter attackiert Fahrzeug

Gegen 22:30 Uhr war eine 42-jährige Frau zusammen mit ihrer 12-jährigen Beifahrerin in einem VW auf dem Frankenschnellweg in Richtung Erlangen unterwegs. Ein Unbekannter warf einen Stein von der Brücke am Leiblsteg, der das Auto im Bereich der Windschutzscheibe traf. Trotz des Schocks blieben beide Insassinnen körperlich unversehrt. Der Angriff verursachte jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Fahndung und Ermittlungen der Polizei laufen

Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizeiinspektion Nürnberg-West in Zusammenarbeit mit benachbarten Dienststellen eine Fahndung ein. Diese führte bislang jedoch nicht zur Ergreifung des Täters. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Untersuchungen und sicherte wichtige Spuren am Tatort.

Aufruf an die Bevölkerung

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchte gefährliche Körperverletzung. Die Beamten bitten um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Personen im Bereich des Leiblstegs sahen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 65831114 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

