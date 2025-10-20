Unbekannter Würgt Fußgänger im Nürnberger Westen – Polizei Ermittelt wegen Mordversuchs und Sucht Zeugen

NÜRNBERG. (986) Am Freitagnachmittag, dem 17. Oktober 2025, ereignete sich im Westen Nürnbergs ein schockierender Vorfall. Eine bislang unbekannte Person attackierte einen 34-jährigen Fußgänger und versuchte, ihn mit einem Drosselwerkzeug zu strangulieren. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.

Unbekannter Täter greift von hinten an

Der Geschädigte, ein 34-jähriger Deutscher, hielt sich gegen 13:30 Uhr im Westtorgraben in der Nähe der Parkour-Anlage, unweit der Pegnitz/Kettensteg, auf. Plötzlich näherte sich ihm eine unbekannte Person von hinten, legte ihm ein Drosselwerkzeug um den Hals und zog zu. Der 34-Jährige verlor die Fähigkeit, sich zu befreien, erlitt Atemnot und verfärbte sich blau. Der Angreifer entkam schließlich in unbekannte Richtung.

Zeugen befreien den Mann

Aufmerksame Passanten bemerkten den Vorfall und kamen dem Mann zur Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo Ärzte Einblutungen in seinen Augen feststellten, was auf einen heftigen Würgevorgang hindeutet.

Polizei gibt Fahndungsaufruf heraus

Der Täter konnte vom Opfer nicht näher beschrieben werden. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Mordes übernommen. Laut aktueller Ermittlungsergebnisse kann eine Vorbeziehung zwischen dem Opfer und dem Täter nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, insbesondere nach vier Kindern oder Jugendlichen, die zur Tatzeit mit einem E-Scooter in der Nähe der Parkour-Anlage gesehen wurden. Der 34-Jährige soll die Gruppe um Hilfe gebeten haben, doch die Jugendlichen entfernten sich erschrocken. Die Gruppe wird dringend gebeten, sich zur Klärung des Tatgeschehens zu melden.

Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu kontaktieren.

Erstellt durch: Janine Mendel