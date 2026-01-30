Unbekannter zerstört Biberbau bei Langenzenn – Polizei ermittelt wegen Umwelt- und Tierschutzvergehen

Im Landkreis Fürth kam es zu einem bedenklichen Vorfall: Zwischen Montag, dem 19. Januar 2026, und Donnerstag, dem 22. Januar 2026, wurde der Hauptdamm eines Biberbaus am Dürrnfarrnbach in der Nähe von Langenzenn zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unbekannter setzt schweres Gerät ein

Der Biberbau, der sich zwischen Dürrnfarrnbach und Keidenzell befindet, wurde durch eine bislang unbekannte Person offenbar mit schwerem Gerät wie einem Traktor oder Radlader zerstört. Auch die Nebendämme des Biberbaus wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Rechtliche Konsequenzen für den Täter

Durch die Zerstörung besteht die Gefahr, dass der betroffene Biber erfriert. Rechtlich wird ein solcher Akt mit der Tötung des Bibers gleichgesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt daher wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Vorfall oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl