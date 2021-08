Unbürokratisch und ohne Termin | Augsburg schafft weitere niederschwellige Impfangebote

Ab Samstag, 14. August, startet das Augsburger Impfzentrum wöchentlich wiederkehrende Impfsamstage. Von 9 bis 19 Uhr können unbürokratisch und ohne Termin Impfwillige geimpft werden.

Mitzubringen ist allein ein Ausweisdokument, und – falls vorhanden – der gelbe Impfpass, Allergiepass und/oder Medikamentennachweise. Bei der Sonderaktion werden Erst- und Zweitimpfungen schnell und unbürokratisch vorgenommen. Das Angebot gilt auch für Personen, die ihre Erstimpfung nicht im Impfzentrum erhalten haben.

Verfügbar sind die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech (Zweitimpfung nach 3 bis 6 Wochen) und Moderna (4 bis 6 Wochen) sowie der Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson. Letzterer wird unter dem Motto „Sicher in den Urlaub“ angeboten.

Wer mindestens 4 Wochen zuvor AstraZeneca erhalten hat, kann bei den Aktionstagen eine Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna bekommen. Geimpft werden alle volljährigen Personen. Kinder ab 12 Jahren werden auf Wunsch und im Beisein der Eltern geimpft und erhalten den Biontech-Wirkstoff.

Weitere Impfmöglichkeiten in der Stadt

Die Impfkampagne der Stadt Augsburg legt weiterhin bewusst den Fokus auf die Stadtteile. Beispiel Lechhausen: Noch bis 19. August steht ein Impfmobil der Fa. Bäuerle Ambulanz montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr im Bereich der Gaststätte „Grüner Kranz“. Wie an allen Stationen außerhalb des Impfzentrums wird dort das Vakzin von Biontech verimpft.

Auch im Plärrer-Familienpark wird geimpft, immer donnerstags bis sonntags von 14 bis 20 Uhr. Das Impfmobil steht neben der Sanitätsstation in der Nähe des Notausgangs Schwimmbadstraße und bleibt bis zum Ende der Veranstaltung am 12. September stehen.

Geimpft wird ab kommendem Dienstag auch auf dem Stadtmarkt: Vom 17. bis vorerst 26. August steht ein Impfmobil montags bis freitags jeweils von 9 bis 15 Uhr im Bereich Bauernmarkt. Ab dem 24. August hält der Impfbus wieder in Oberhausen (Vorplatz der Werner-Egk-Grundschule), wo ebenfalls montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr das Vakzin von Biontech verimpft wird.