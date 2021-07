Und noch ein „eigener Spieler“ bleibt beim ERC Sonthofen

ERC Sonthofen und Robin Berger gehen gemeinsam in die nächste Saison.

Wäre man auf der Suche nach einem Eishockey-Enthusiasten, käme man an Robin Berger wohl nicht vorbei. Der 28-Jährige lebt den Eishockeysport und verpasst keine sich bietende Eiszeit. Von ungefähr kommt das nicht, wurde ihm die Begeisterung für das Eishockey praktisch in die Wiege gelegt. Mit nur drei Jahren stand er mit seinem Vater, der Oberstdorfer Eishockeylegende Robert Köcheler, das erste Mal auf dem Oberstdorfer Eis.

Seine Eishockeyausbildung durchlief Berger in Sonthofen. Mit 18 Jahren zog es ihn für zwei Jahre in die Junioren-Bundesliga nach Kaufbeuren. In den darauffolgenden Jahren stand der Linksschütze dann mehrmals im Aufgebot der damaligen ERC Sonthofen Bulls in der Bayern- sowie Oberliga. Weitere Stationen waren die Eisbären Oberstdorf und die Sharks des ESC Kempten.

In der vergangenen kurzen Saison kam der gebürtige Oberstdorfer in drei Spielen auf 3 Tore und einen Assist. Aufhorchen lässt die Bezirksligasaison im Jahr zuvor in Oberstdorf. Dort stand er mit 16 Toren und 31 Vorlagen auf Platz zwei der Scorerliste.

Für den ERC Sonthofen ist Berger wegen seines Kampfgeistes und seiner Spielübersicht von Bedeutung. Er wird das Seine zum Erfolg des Teams beitragen.