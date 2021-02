Under oiner Kapp feiert digitalen Weiberfaaching

Keine Party zu Weiberfasching – eben schon, und zwar virtuell! Yasar Dogan aus Zusamaltheim und Under oiner Kapp feiern die virtuelle Faschingsparty!

Yasar Dogan und sein Kollege Flonny Kluge, die Programmgestalter der Initiative „Kultur im Projektraum“ in Augsburg, hatten die Idee: ein kontaktfreier Faschingsevent zum Glumperten Donnerstag. „Seit zwei Monaten unterstützen wir im Auftrag des Quartiersmanagement Rechts der Wertach lokale Künstler und Kulturschaffende aus Augsburg und dem Landkreis. In Form von Livestreams der Performance der Künstler*innen, immer Donnerstag bis Samstag, senden wir direkt aus dem Projektraum“, erzählt Dogan.

Da die Kultur der Narren leider in der jetzigen Situation zu kurz kommt, verwirklicht er daher heute eine Zoom-Faschingsparty mit DJ UFUK. Er wird ab 19 Uhr für ca. 1 Stunde Partymusik auflegen. Dies wird im Livestream ins World Wide Web via YouTube übertragen. „Aber, ein DJ ist nichts ohne seine tanzenden Fans“, dachte sich Dogan und wandte sich an die Faschingsvereinigung Under oiner Kapp. Hier war man sofort begeistert und unterstützt das Event.

„Mitglieder unserer fünf Vereine werden live via Zoom-Konferenz mittanzen, unser UOK-Präsidium, Holger Franz, Thomas Liebert und Marion Buk-Kluger, ist Corona konform vor Ort und gemeinsam feiern wir, eben anders, unsere fünfte Jahreszeit“, freuen sich die Faschingsaktivisten der schwäbischen Faschingsvereinigung.