Unfälle und Fahrerflucht in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für drei Vorfälle







Unfälle und Ermittlungen in Augsburg

Augsburg – In der Stadt Augsburg kam es kürzlich zu mehreren Zwischenfällen im Straßenverkehr, bei denen die Polizei nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. In Lechhausen und Oberhausen wurden jeweils Fahrzeuge beschädigt, während in der Innenstadt ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fahrerflucht in Lechhausen

Am Montag, dem 09. Februar 2026, wurde in der Schleiermacherstraße in Lechhausen der linke Außenspiegel eines Transporters von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Transporter parkte zum Zeitpunkt des Vorfalls am Gehweg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Vorfälle in Oberhausen

Zwischen Freitag, dem 06. Februar 2026, und Samstag, dem 07. Februar 2026, wurde ein geparkter BMW der 5er Reihe in der Weidachstraße von einem Fahrzeug an der rechten hinteren Seite beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer mutmaßlich falschen Telefonnummer und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Augsburg West unter 0821/323-2510 wenden.

Verkehrsunfall in der Innenstadt

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Montag, dem 09. Februar 2026, am Jakobsplatz. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Fußgänger und einer 48-jährigen Autofahrerin, die im absoluten Haltverbot parkte, kam es zu einem Unfall. Die Autofahrerin fuhr beim Losfahren über den Fuß des Mannes, der dabei leicht verletzt wurde. Obwohl die Fahrerin zunächst vom Unfallort floh, meldete sie sich später selbst bei der Polizei. Gegen sie wird nun ermittelt.