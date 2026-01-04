Unfall am Leipziger Platz: BMW erfasst Radfahrer – Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, dem 2. Januar 2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer am Leipziger Platz in Nürnberg. Um den Unfallhergang aufzuklären, sucht die Verkehrspolizei nach Zeugen.

Details zum Unfallhergang

Gegen 15:15 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau in einem weißen BMW stadteinwärts die Äußere Bayreuther Straße entlang. An der Kreuzung zum Leipziger Platz bog sie nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unterschiedliche Aussagen der Beteiligten

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm die Ermittlungen vor Ort auf. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären, bitten die Beamten daher Zeugen, sich zu melden.

Zeugenaufruf der Verkehrspolizei

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 bei der Verkehrspolizei zu melden.

